Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (25.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 33 milyon 661 bin 521 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 34 milyon 643 bin 250 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 368 lira 21 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 729 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 986 lira 62 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 749 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 231 milyon 304 bin 268 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 229 milyon 404 bin 11 metreküp olarak kayıtlara geçti.