Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (25 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 456 bin 666 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 194 bin 295 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 400 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 518 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (24 Eylül 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 120 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 680 lira 76 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 129 milyon 47 bin 785 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 128 milyon 960 bin 574 metreküp olarak kayıtlara geçti.