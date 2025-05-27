Spot piyasada doğal gaz fiyatları (27 Mayıs 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 161 bin 740 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 17 milyon 298 bin 800 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 432 lira 95 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 357 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 104 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 761 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 886 bin 997 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 223 bin 131 metreküp olarak kayıtlara geçti.