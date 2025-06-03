Spot piyasada doğal gaz fiyatları 3 Haziran 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 17 milyon 99 bin 706 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 325 bin 150 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 807 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 246 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 497 lira 38 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 116 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 931 bin 232 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 112 milyon 880 bin 21 metreküp olarak kayıtlara geçti.