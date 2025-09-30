Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (30 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 868 bin 489 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 8 milyon 765 bin 787 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 331 lira 19 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 691 bin metreküp oldu.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (29 Eylül 2025)

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 57 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 614 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 679 bin 888 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 592 bin 536 metreküp olarak kayıtlara geçti.