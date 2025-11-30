Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasındaki işlem hacmi 2 milyon 889 bin 375 TL oldu. Bir önceki gün bu rakam 3 milyon 587 bin 948 TL seviyesindeydi.Dün spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14.592,80 TL, toplam gaz ticaret miktarı ise 198 bin metreküp olarak gerçekleşti.Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15.322,44 TL, satış fiyatı ise 13.863,16 TL olarak tespit edildi.Türkiye’ye dün 194 milyon 271 bin 549 metreküp doğal gaz giriş yaptı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 194 milyon 262 bin 510 metreküp oldu.