Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 289 bin 925 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 18 milyon 43 bin 178 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 725 lira, gaz ticaret miktarı ise 563 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 461 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 988 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 341 bin 307 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 155 milyon 192 bin 928 metreküp olarak kayıtlara geçti.