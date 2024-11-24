Spot piyasada doğal gaz fiyatları belirlendi (24 Kasım 2024)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 932 lira 72 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 18 milyon 886 bin 975 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 532 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 932 lira 72 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 584 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 529 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 336 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 198 milyon 765 bin 631 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 198 milyon 36 bin 940 metreküp olarak kayıtlara geçti.