Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu (10 Haziran 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 360 bin 490 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 139 bin 134 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 715 lira, gaz ticaret miktarı ise 697 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 400 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 29 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 79 milyon 222 bin 631 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 79 milyon 681 bin 734 metreküp olarak kayıtlara geçti.