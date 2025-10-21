Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 109 bin 472 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 563 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 263 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 367 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 14 bin 976 lira 41 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 550 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 162 milyon 202 bin 292 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 162 milyon 407 bin 842 metreküp olarak kayıtlara geçti.