Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu (21 Şubat 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu (21 Şubat 2025)

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 200 lira 57 kuruş olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 200 lira 57 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 398 bin 804 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 95 bin lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 200 lira 57 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 712 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 860 lira 60 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 540 lira 54 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 307 milyon 841 bin 436 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 307 milyon 448 bin 670 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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