Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 647 bin 77 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 928 bin 853 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 383 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 379 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 2 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 764 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 803 bin 370 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 111 milyon 857 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.