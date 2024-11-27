Spot piyasada doğal gaz fiyatları belli oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 130 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 71 bin 503 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 430 bin 991 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 130 lira 65 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 919 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 737 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 524 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 279 milyon 869 bin 823 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 280 milyon 408 bin 623 metreküp olarak kayıtlara geçti.