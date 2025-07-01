Spot piyasada elektrik fiyatları (01 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (01 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 783 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,1 azalarak 1 milyar 784 milyon 588 bin 652 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 783 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Haziran 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (30 Haziran 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 655 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 644 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.

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