Spot piyasada elektrik fiyatları! (02.03.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (02.03.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1889 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,2 artarak 1 milyar 608 milyon 742 bin 452 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 07.00'de 1889 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 432 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 456 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 945 lira 99 kuruş, en düşük 500 liradan işlem gördü.

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