Spot piyasada elektrik fiyatları! (06.04.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (06.04.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 749 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 67,8 artarak 1 milyar 525 milyon 748 bin 824 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 749 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 461 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 503 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira 29 kuruş, en düşük 56 lira olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Miras kavgasında akrabalarını öldüren zanlı tutuklandı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Aydın için ‘sarı kod’lu uyarı
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
Gaziantep’te trafikte korku dolu anlar! Yürekleri ağza getirdi
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
’Enine Boyuna Bakış’ sergisi Nilüfer Fotoğraf Müzesi’nde
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor
Esenyurt’a yeni eğitim yatırımı: 24 derslikli okul projesi başlıyor