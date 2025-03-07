Spot piyasada elektrik fiyatları! (07.03.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (07.03.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 995 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,8 azalarak 1 milyar 376 milyon 873 bin 62 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 20.00'de 2 bin 995 lira, en düşük saat 13.00'te 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 211 lira 28 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 218 lira 87 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 800 lira 1 kuruş, en düşük 798 lira 23 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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