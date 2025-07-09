Spot piyasada elektrik fiyatları! (09 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (09 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,6 azalarak 2 milyar 107 milyon 279 bin 467 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (08 Temmuz 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları! (08 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 971 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 976 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 744 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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