Spot piyasada elektrik fiyatları! (09 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,6 azalarak 2 milyar 107 milyon 279 bin 467 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00'da 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (08 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 971 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 976 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 744 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.