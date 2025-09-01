Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,7 azalarak 2 milyar 191 milyon 949 bin 795 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 08.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 78 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 77 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 440 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

