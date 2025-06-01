Spot piyasada elektrik fiyatları (1 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (1 Haziran 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 71 artarak 1 milyar 480 milyon 366 bin 700 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 779 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 430 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 422 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 299 lira 99 kuruş, en düşük 31 lira olarak kayıtlara geçti.

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