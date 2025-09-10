Spot piyasada elektrik fiyatları! (10 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 396 lira 46 kuruş, en düşük 1650 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,4 artarak 2 milyar 176 milyon 641 bin 775 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 3 bin 396 lira 46 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1650 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 87 lira 9 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 93 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 397 lira 55 kuruş, en düşük 1753 lira olarak kayıtlara geçti.

