Spot piyasada elektrik fiyatları! (11 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,73 artarak 2 milyar 192 milyon 696 bin 392 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira 34 kuruş, en düşük saat 13.00'de 1899 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (10 Eylül 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 69 lira 51 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 72 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 396 lira 46 kuruş, en düşük 1650 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.