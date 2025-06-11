Spot piyasada elektrik fiyatları (11 Haziran 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,5 artarak 1 milyar 822 milyon 319 bin 468 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 763 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 754 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 600 lira, en düşük 1001 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.