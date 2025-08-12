Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Ağustos 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,1 artarak 2 milyar 304 milyon 92 bin 173 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 319 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (4 Ağustos 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 61 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 67 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 2 bin 275 lira olarak kayıtlara geçti.