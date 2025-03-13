Spot piyasada elektrik fiyatları! (13.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 20,2 artarak 1 milyar 360 milyon 61 bin 833 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 13.00'te 157 lira 88 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 104 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 108 lira 61 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 762 lira 25 kuruş, en düşük 150 lira olarak kayıtlara geçti.