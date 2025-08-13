Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Ağustos 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,1 artarak 2 milyar 328 milyon 728 bin 65 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00 ve 21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00 ve 15.00'te 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Ağustos 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (12 Ağustos 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 103 lira 22 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 97 lira 59 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 319 lira 81 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu!
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 14 şüpheli tutuklandı
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi