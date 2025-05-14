Spot piyasada elektrik fiyatları (14.05.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (14.05.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1379 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 21,9 artarak 1 milyar 660 milyon 221 bin 925 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00, 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1379 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 822 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 808 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 779 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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