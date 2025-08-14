Spot piyasada elektrik fiyatları! (14 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (14 Ağustos 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,3 azalarak 2 milyar 274 milyon 74 bin 654 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 20.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 71 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 66 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 585 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

