Spot piyasada elektrik fiyatları! (14 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,6 azalarak 1 milyar 587 milyon 808 bin 769 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 399 lira 45 kuruş, en düşük saat 12.00'de 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (13 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 511 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 511 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 46 kuruş, en düşük 1379 lira 79 kuruş olarak kayıtlara geçti.