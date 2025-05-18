Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Mayıs 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 artarak 1 milyar 65 milyon 608 bin 395 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 230 lira 11 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1986 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1985 lira 55 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 120 lira olarak kayıtlara geçti.