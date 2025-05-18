Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Mayıs 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,5 artarak 1 milyar 65 milyon 608 bin 395 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 230 lira 11 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1986 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1985 lira 55 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 120 lira olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Korunan alanlara milyonlar akın etti
Korunan alanlara milyonlar akın etti
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 4 yaralı var
Alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: 4 yaralı var
'Gilgameş Operası' dünya prömiyeri AKM'de gerçekleşti
'Gilgameş Operası' dünya prömiyeri AKM'de gerçekleşti
Hava sıcaklıkları ile ilgili sevindiren haber geldi! Hafta ortasından itibaren başlıyor
Hava sıcaklıkları ile ilgili sevindiren haber geldi! Hafta ortasından itibaren başlıyor
Gençler 90’lar şarkıları ile coştu
Gençler 90’lar şarkıları ile coştu