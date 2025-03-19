Spot piyasada elektrik fiyatları! (19.03.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (19.03.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1619 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,2 artarak 1 milyar 526 milyon 689 bin 244 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00'te 1619 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 349 lira 38 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 365 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 949 lira 99 kuruş, en düşük 1499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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