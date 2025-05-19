Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,5 artarak 1 milyar 518 milyon 429 bin 439 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1000 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 634 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 621 lira 3 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 230 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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