Spot piyasada elektrik fiyatları! (19 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,8 azalarak 1 milyar 633 milyon 427 bin 76 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 06.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1343 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 585 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 564 lira 64 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1719 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.