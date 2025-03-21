Spot piyasada elektrik fiyatları! (21.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (21.03.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 575 milyon 143 bin 50 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 06.00 ve 17.00- 22.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00 ve 13.00'te 1594 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 584 lira 90 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 578 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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