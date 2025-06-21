Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,4 azalarak 920 milyon 203 bin 25 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1605 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1588 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 1865 lira olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Yargıtay’dan emsal niteliğinde ‘kira bedeli’ kararı!
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Otları temizlemek için yaktığı ateş, komşusunun evini yaktı
Kuşadası’nda yangın paniği
Kuşadası’nda yangın paniği
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
Galatasaray ile adı geçmişti! Robert Lewandowski'den açıklama
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu
İstanbul sahilinde esrarengiz ceset! Kadın kayalıklarda bulundu