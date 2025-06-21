Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,4 azalarak 920 milyon 203 bin 25 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1605 lira 89 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1588 lira 48 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 98 kuruş, en düşük 1865 lira olarak kayıtlara geçti.