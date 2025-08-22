Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 9,4 azalarak 2 milyar 220 milyon 56 bin 760 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-03.00, 07.00 ve 19.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 14.00'te 1900 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (18 Ağustos 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 113 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 106 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 10 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.