Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Mayıs 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,3 artarak 1 milyar 834 milyon 603 bin 514 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00, 01.00 ve 18.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 61 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 57 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1798 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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