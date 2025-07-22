Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 801 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,6 artarak 2 milyar 377 milyon 159 bin 265 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-03.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 14.00'te 2 bin 801 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 274 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 269 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 910 lira 11 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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