Spot piyasada elektrik fiyatları! (23.02.2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (23.02.2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 45,2 artarak 1 milyar 880 milyon 681 bin 959 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00 ve 23.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 03.00'te 1999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 569 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 591 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 849 lira 2 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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