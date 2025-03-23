Spot piyasada elektrik fiyatları! (23.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 41,47 artarak 1 milyar 530 milyon 686 bin 6 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00'de 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1599 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 420 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 438 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 10 lira olarak kayıtlara geçti.