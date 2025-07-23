Spot piyasada elektrik fiyatları! (23 Temmuz 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 2,8 azalarak 2 milyar 311 milyon 273 bin 166 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 16.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 350 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (22 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 144 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 155 lira 58 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 801 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.