Spot piyasada elektrik fiyatları! (24 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,3 azalarak 1 milyar 729 milyon 280 bin 309 lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (17 Eylül 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 501 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 612 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 602 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1400 lira olarak kayıtlara geçti.