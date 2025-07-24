Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,2 artarak 2 milyar 339 milyon 941 bin 835 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00, 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 06.00'da 2 bin 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 110 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 122 lira 84 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 350 lira olarak kayıtlara geçti.

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