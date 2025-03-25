Spot piyasada elektrik fiyatları! (25.03.2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,3 artarak 1 milyar 695 milyon 310 bin 732 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 02.00'de 1948 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 627 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 637 lira 50 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1408 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.