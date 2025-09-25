Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Eylül 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 202 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,5 azalarak 1 milyar 564 milyon 526 bin 683 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 202 lira 87 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (24 Eylül 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları! (24 Eylül 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 365 lira 42 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 365 lira 98 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!