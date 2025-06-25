Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Haziran 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (25 Haziran 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1864 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,57 artarak 2 milyar 6 milyon 988 bin 731 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 1864 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (21 Haziran 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 964 lira 14 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 975 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1369 lira 69 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Eski sevgili dehşet saçtı. Ölüm yağdırdı
Eski sevgili dehşet saçtı. Ölüm yağdırdı
Filenin Efeleri kötü gidişi durduramadı
Filenin Efeleri kötü gidişi durduramadı
Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi
Mbappe'nin hastalığı belli oldu: 5 kilo birden verdi
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak açıklama! Cübbeli’nin kendisinden ne istediğini açıkladı
Fatih Altaylı’dan ortalığı karıştıracak açıklama! Cübbeli’nin kendisinden ne istediğini açıkladı
Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı
Bologna Arjantinli yıldızı resmen açıkladı