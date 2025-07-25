Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,7 azalarak 2 milyar 221 milyon 218 bin 711 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 18.00-00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 15.00'te 2 bin 274 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (24 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 109 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 106 lira 13 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 150 lira olarak kayıtlara geçti.

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