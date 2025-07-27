Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 3 bin 250 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 15,8 artarak 2 milyar 445 milyon 605 bin 511 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00-11.00 ve 13.00-01.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 05.00'te 3 bin 250 lira olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Temmuz 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları! (25 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 363 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 365 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1724 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Nijerya’da tekne faciası! Çok sayıda ölü var: Onlarca kişi kayıp
Nijerya’da tekne faciası! Çok sayıda ölü var: Onlarca kişi kayıp
Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü
Diyarbakır’da fırtınanın acı bilançosu! Çatılar uçtu, hayvanlar öldü
Dünyaca ünlü yayın kuruluşundan 'Kapadokya' paylaşımı! Göreme’nin efsanesi 46 milyonla buluştu
Dünyaca ünlü yayın kuruluşundan 'Kapadokya' paylaşımı!
Korkutan çaresizlik! İki ayrı besicinin 210 hayvanı telef oldu
Korkutan çaresizlik! İki ayrı besicinin 210 hayvanı telef oldu
Orman yangınlarında 3 mahalle için tahliye kararı!
Orman yangınlarında 3 mahalle için tahliye kararı!