Spot piyasada elektrik fiyatları! (28 Ağustos 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,3 artarak 2 milyar 124 milyon 779 bin 604 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (27 Ağustos 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 968 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 977 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.