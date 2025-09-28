Spot piyasada elektrik fiyatları! (28 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 66,9 artarak 2 milyar 31 milyon 302 bin 615 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00 ve 15.00-22.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1901 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 72 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 99 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.

